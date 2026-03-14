Yangında Kurtarılan Kediler Hayata Dönürüldü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kedi, sağlık ekiplerince yapılan kalp masajı ve verilen oksijenle hayata döndürüldü.

Atatürk Mahallesi Kordon Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairenin elektrik kontağından yangın çıktı.

Evde bulunan anne Nurcan Akbaş, oğluyla dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı evde mahsur kalan 2 kediyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Paytak ve Şanslı isimli kedilere sağlık ekipleri kalp masajı yaptı, oksijen vererek hayata döndürdü.

Ev sahibi kadın, kedilerine yapılan müdahaleyi gözyaşlarıyla izledi.

Kısa sürede söndürülen yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.