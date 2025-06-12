Yangında Mahsur Kalan Alzheimer Hastası Kurtarıldı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalan Alzheimer hastası Kadir Özsoy (74), komşuları tarafından tarafından kurtarıldı.

İlçedeki Ayaş Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, Alzheimer hastası Kadir Özsoy'un içeride olduğunu öğrenince zaman kaybetmeden harekete geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan komşuları eve girerek Özsoy'u kurtardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen Özsoy, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.