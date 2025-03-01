Yangında Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

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YANGINDA MAHSUR KALAN KÖPEK, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, tekel büfesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın söndürme çalışmaları sırasında iş yeri sahibine ait içerde mahsur kalan köpek de ekiplerce kurtarıldı.

Yangın, 20.00 sıralarında Menderes Bulvarı'nda bulunan bir tekel bayinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tekel bayindeki yangına müdahale etti ve kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında, iş yeri sahibine ait olduğu öğrenilen içerde mahsur kalmış köpek de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İçerde kimsenin olmadığı büfe yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı.