Yangından kurtarılan kaplumbağa doğaya döndü - Son Dakika
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Yangından kurtarılan kaplumbağa doğaya döndü

Yangından kurtarılan kaplumbağa doğaya döndü
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Eskişehir'de çıkan yangında itfaiye ekipleri yangından etkilenen kaplumbağayı kurtardı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangından etkilenen kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kavacık Mahallesi'ndeki Borabey Sulama Göleti çevresindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangına, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Teknik Üniversitesi itfaiye ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bu sırada itfaiye personeli, yangından etkilenen bir kaplumbağayı fark etti. Ekipler, suyla serinlettikleri kaplumbağayı daha sonra yeniden doğaya bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yangından kurtarılan kaplumbağa doğaya döndü - Son Dakika

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