Yangından Zarar Gören Çiftçilere Destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki yangınlarda tarlaları zarar gören çiftçilere gübre ve tohum desteği verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit, Kandıra ve Körfez ilçelerine bağlı Yenice, Bayraktar, Selimköy ile Alihocalar mahallelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 100 dönümlük tarım arazisinde incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmada, buğday, arpa, yonca ve fındık ürünlerinde zarar oluştuğu belirlendi.

Yangından etkilenen üreticiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alacakları hasar tespit tutanağıyla Büyükşehir Belediyesine başvurarak destekten yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yangından etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, üreticilere desteklerin sürdüreceğini kaydetti.

Dilovası'nda yaz spor okulları başladı

Dilovası Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları 13 branşta faaliyete başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla açılan kurslarda, 13 branşta eğitim verilecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, çocukların hem sağlıklı bireyler olarak yetişmesi hem de sosyalleşmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Yaz spor okullarına çocukların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Ömeroğlu, burada kullanılacak malzemelerin teminine destek veren İMES Organize Sanayi Bölgesi'ne teşekkür etti.