Yangınla Batan Tekne Didim Açıklarında - Son Dakika
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Yangınla Batan Tekne Didim Açıklarında

Yangınla Batan Tekne Didim Açıklarında
21.07.2026 20:19
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Didim'de yangın çıkan özel tekne battı, 2 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında makine dairesinde çıkan yangın sonucu alevlere teslim olan özel tekne battı. Tekneden atlayan 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yangın saat 14.50 sıralarında Didim D-Marin açıklarındaki özel bir teknenin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangının büyümesi üzerine teknede bulunan Erhan Ergül (40) ile Ali Çabuk (26) denize atladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde can yelekleriyle yüzen halde bulunan Ergül ve Çabuk'u kurtardı. Ergül ve Çabuk'a gümrük iskelesinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Teknedeki yangın ise kontrol altına alınamadı ve tekne saat 16.00 sıralarında battı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik, Denizcilik, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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