Yangon'da Elektrikli Araç Fuarı

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YANGON, 23 Aralık (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde düzenlenen bir otomobil fuarında Çin yapımı elektrikli araçları inceleyen ziyaretçiler, 22 Aralık 2024.

Fuarda JMEV, BAIC ve LEAP Motor gibi Çinli elektrikli araç markaları ilgi odağı oldu.

Yangon'da 20-22 Aralık tarihleri arasında bir emlak fuarıyla eş zamanlı düzenlenen etkinlik, son model elektrikli araç modellerini keşfetmek isteyen çok sayıda ziyaretçiyi kendine çeken bir sergi ile Noel'e merhaba dedi. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)