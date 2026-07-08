Yanıkömeroğlu'ndan Havalimanı Soru Önergesi - Son Dakika
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Yanıkömeroğlu'ndan Havalimanı Soru Önergesi

08.07.2026 12:24
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CHP'li Sibel Yanıkömeroğlu, genişletilen Etimesgut Havalimanı hakkında TBMM'ye soru önergesi verdi.

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu, Etimesgut Askeri Havalimanı'nın genişletilerek "Ankara Havalimanı" adıyla hizmete açılmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Yanıkömeroğlu önergede, "Havalimanının mevcut kapasitesinin yetersiz kaldığını ortaya koyan herhangi bir fizibilite veya ihtiyaç analizi yapılmış mıdır? Yapılmışsa söz konusu raporların sonuçları nelerdir?" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Önergede bakanlık açıklamasına göre projenin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütüldüğünü aktaran Yanıkömeroğlu, "Pist 3 bin metreye çıkarılmış, 160 bin metrekarelik apron, 44 uçaklık park kapasitesi, devlet konukevi ve bağlantı yolları yapılmıştır. Havalimanının, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi başta olmak üzere devlet başkanları, diplomatik heyetler, protokol ve VIP uçuşları için kullanılacağı açıklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

"ŞEKER FABRİKASI YERLEŞKESİNDEKİ BAZI LOJMANLARIN YIKILDIĞI İDDİA EDİLİYOR"

Yanıkömeroğlu, projeye ilişkin kamuoyunda yanıt bekleyen çok sayıda soru bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Buna karşın projenin toplam maliyeti, hangi ihale yöntemiyle yapıldığı, hangi kurumların bütçelerinden karşılandığı ve vatandaşların bu havalimanından yararlanıp yararlanamayacağı açıklanmamıştır. Basına yansıyan haberlerde ise proje maliyetinin en az 10 milyar lira olduğu, ihalelerin pazarlık usulüyle yapıldığı ve Etimesgut Şeker Fabrikası yerleşkesindeki bazı lojmanlar ile sosyal alanların yıkıldığı iddia edilmektedir. Koruma kararı bulunduğu belirtilen Şeker Fabrikası yerleşkesindeki yapıların akıbeti, kamulaştırılan veya tahsis edilen arazilerin durumu ve yapılan harcamaların kamu yararı bakımından gerekçesi belirsizliğini korumaktadır."

Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nın bulunduğunu hatırlatan Yanıkömeroğlu, "Yeni bir havalimanının kamu kaynakları kullanılarak oluşturulması; şeffaflık, bütçe disiplini, ihale süreci, kültür varlıklarının korunması, arazi kullanımı ve vatandaşların kamu yatırımlarından eşit biçimde yararlanması bakımından açıklığa kavuşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"PROJE İÇİN BUGÜNE KADAR TOPLAM NE KADAR KAMU KAYNAĞI HARCANMIŞTIR?"

Yanıkömeroğlu, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"Esenboğa Havalimanı'nın mevcut kapasitesinin yetersiz kaldığını ortaya koyan herhangi bir fizibilite veya ihtiyaç analizi yapılmış mıdır? Yapılmışsa söz konusu raporların sonuçları nelerdir? Proje kapsamındaki işler hangi ihale usulüyle yapılmıştır? İhaleler 21/b pazarlık usulüyle yapıldıysa bunun hukuki ve teknik gerekçesi nedir? Proje için bugüne kadar toplam ne kadar kamu kaynağı harcanmıştır? Bu harcamaların ne kadarı DHMİ, Karayolları Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı ve diğer kamu kurumları tarafından karşılanmıştır? Proje için herhangi bir fizibilite raporu hazırlanmış mıdır? Hazırlandıysa öngörülen ekonomik, sosyal ve operasyonel faydalar nelerdir? Projenin NATO Liderler Zirvesi sonrasında beklenen yıllık işletme giderleri ve bakım maliyetleri ne kadar olacaktır? Yıllık yolcu kapasitesi ve yıllık uçak trafiği kapasitesi nedir? Bakanlığınız tarafından hazırlanmış maliyet-fayda analizi raporu bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa kamuoyu ile paylaşılacak mıdır? Havalimanının işletmesi hangi kurum veya kuruluş tarafından yürütülecektir? Proje için kamulaştırılan, tahsis edilen veya kullanım hakkı değiştirilen toplam arazi büyüklüğü nedir? Bu araziler hangi kurumlara veya kişilere aittir? Etimesgut Şeker Fabrikası yerleşkesindeki hangi yapılar yıkılmış, hangileri korunmuştur? Tescilli kültür varlığı niteliğindeki binalar ve koruma alanları için ilgili Koruma Kurulundan izin alınmış mıdır? Ankara Havalimanı'nın modernizasyonu ve genişletilmesi kapsamında çalışma alanında anıt ağaç, tescilli ağaç veya korunması gereken nitelikli ağaç bulunmakta mıdır? Bu ağaçlardan kaç adedi kesilmiş, taşınmış ya da zarar görmüştür? Çalışmalar öncesinde hazırlanmış bir ağaç envanteri veya koruma raporu var mıdır? Havalimanı yalnızca devlet başkanları, diplomatik heyetler, protokol ve VIP uçuşları için mi kullanılacaktır? Vatandaşların yararlanabileceği düzenli sivil uçuşlara açılması planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Havacılık, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Çevre, Son Dakika

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