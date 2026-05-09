Yankesiciler AVM\'de Yakalandı

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Şişli'de alışveriş yapan kadının cep telefonunu çalan biri kadın iki kişi Esenler'de yakalandı. Şüpheliler 'Yankesicilik' suçundan tutuklandı. Yankesicilik yaptıkları anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Şişli'de bulunan bir AVM'de 22 Mart'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapan kişinin yanına yanaşan 2 şüpheli, kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle alarak uzaklaştı. Kadın cep telefonunun yanında olmadığı anlaması üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren Ö.D.A isimli kadın ile A.A. isimli erkek Esenler'de yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından 'Yankesicilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.