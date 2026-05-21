Yankesicilikte Yakalanan İki Kadın Tutuklandı

21.05.2026 11:49
Bursa'da yankesicilik yapan iki kadın, güvenlik kameralarıyla tespit edilip tutuklandı.

BURSA'da çarşı ve pazarda yankesicilik yöntemiyle 2 kişinin montlarının cebindeki cep telefonları ile giyim mağazasından kadın kıyafeti çalan 2 kadın, 82 güvenlik kamerasındaki 45 saatlik görüntü izlenerek yakalandı. Tanınmamak için çarşaf giyip, peçe takan şüphelilerin taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandığı anlar, kameraya yansıdı.

Kurban Bayramı öncesi halkın yoğun olarak bulunduğu pazar alanları ve çarşı bölgelerindeki güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, yankesicilik ve hırsızlık yapan 2 kadın şüpheliyi takibe aldı. Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Kapalıçarşı Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde alışveriş yapan kişinin trençkotunun cebindeki cep telefonu, Reyhan Pazarı'nda alışveriş yapan kişinin montunun cebindeki cep telefonu ve Reyhan Mahallesi Mantıcı Caddesi'ndeki giyim mağazasından 2 takım kadın kıyafetini çalan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunan S.Ö. (37) ve S.B. (27) olduğu belirlendi.

YAKALANMAMAK İÇİN GÜZERGAH VE ARAÇ DEĞİŞTİRMİŞLER

Güven Timleri Büro ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro amirlikleri ekiplerinin ortak çalışmalarında, 82 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 45 saatlik görüntünün incelenmesiyle şüphelilerin kimliği tespit edildi. Şüphelilerin, tanınmamak amacıyla kendini gizleyecek şekilde giyinip, çarşaf ve peçe taktıkları, alışveriş yapan kadınları takip edip çanta ve ceplerinden cep telefonu ile cüzdan çalmaya çalıştıkları, yakalanmamak amacıyla sürekli güzergah ve araç değiştirdikleri tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

S.Ö. ve S.B. isimli şüpheliler, Reyhan Pazarı'ndaki yankesicilik olayının ardından taksiyle kaçarken, kendilerini takip eden ekipler tarafından yakalandı. Çaldıkları cep telefonu üstlerinde bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

