Yankı Odası Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Yankı Odası Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Yankı Odası Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

İyilik İçin Sanat Derneği, 'Yankı Odası' sergisiyle toplumsal yapıları sorguluyor.

14.05.2025 21:05
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İyilik İçin Sanat Derneğinin, Istanbul Concept Gallery iş birliğiyle düzenlediği "Yankı Odası" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Işık Gençoğlu'nun üstlendiği, Istanbul Concept Gallery'deki sergide, 25 genç sanatçının 45 adet çalışması yer alıyor.

Sergi, akustik izolasyonun ötesinde bir metafor olarak toplumsal yapıların ideolojik ve kültürel süzgeçlerini sorguluyor ve teknolojik gelişmelerin bireyler üzerindeki etkilerini, dijital çağın sosyolojik dinamiklerini eleştirel bir bakışla ele alıyor.

Sergiye dair açıklamada görüşlerine yer verilen İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, şunları kaydetti:

"Yankı Odası, bir sergiden ziyade farklı seslerin, fikirlerin ve duyguların bir araya gelip görünür olduğu bir alan. Bugün burada yer alan sanatçılar, çoğu zaman duyulmayan ya da duyulmak istenmeyen sesleri sanat aracılığıyla ifade ediyor. Her eser, izleyeni düşünmeye davet ediyor, kendi yankısını yaratıyor. İyilik İçin Sanat Derneği olarak 10 yıldır sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Bu sergiyle birlikte bir kez daha gördük ki, sanat, insanları bir araya getiren, farkındalık yaratan en güçlü dillerden biri."

Bozkurt, sergi süresince, izleyicilerle sanatçılar arasında etkileşimi artırmak ve sanatı daha derinlemesine tartışmak amacıyla sanatçı sohbetleri gerçekleştireceklerini aktararak, "Bu anlamlı birliktelik için bizlere kapılarını açan Istanbul Concept Gallery'e ayrıca teşekkür ederiz. Sanata alan açan her iş birliğinin, toplumda daha çok yankı yaratacağına yürekten inanıyoruz. Bu güçlü paylaşımlardan aldığımız ilham ve enerjiyle sanat adına üretmeye ve paylaşmaya aynı inançla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan ve Anadolu'nun çeşitli illerinden sergiye katkı sağlayan sanatçılar arasında Umut Serkan Adanır, Hicran Aksöz, Ali Arbağ, Eylül Ayçiçek, Tuğçe Balcı, Burak Biryan, Mihrişah Bulut, Reyhan Demir, Nida Nur Erdoğan, Kardelen Erken, Sümeyye Gül, Asya Nur Hasgül, Yonca Karaaslan, Zora Kızılkaya, Melike Kuş, Edanur Melek, Suzan Turhan Onuk, Loya Kader Öztürkmen, Barışcan Seval, Sevilay Nurten Şahin, Fatih Şimşek, Mehmet Salih Taş, Tolga Turan, Rabia Yıldırım ve Asiye Yüce yer alıyor.

Sergiye katılan sanatçılar, İyilik İçin Sanat Derneği'nin Türkiye genelinde 70 ili kapsayan projelerinde yer alan genç isimler arasından belirlendi. Bu sanatçıların portfolyoları, küratör Işık Gençoğlu tarafından incelenerek, serginin temasıyla örtüşen eserler üzerinden titizlikle seçildi.

"Yankı Odası" sergisi, 24 Mayıs'a kadar pazar ve pazartesi günleri hariç ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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