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YAP, İlham Aliyev'i 2024 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterecek - Son Dakika
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YAP, İlham Aliyev'i 2024 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterecek

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, 7 Şubat 2024'te yapılacak erken cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aday göstereceklerini açıkladı.

12.12.2023 - 10:03,
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Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, 7 Şubat 2024'te yapılacak erken cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aday göstereceklerini açıkladı.

Budagov, gazetecilere yaptığı açıklamada YAP Yönetim Kurulunun yakında toplanacağını ve Genel Başkan Aliyev'i cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstereceğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 Şubat 2024'te yapılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim 11 Nisan 2018'de gerçekleştirilmişti.

Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanlığı seçimi öne alındı.

YAP, İlham Aliyev\'i 2024 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterecek
Kaynak: AA
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İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: YAP, İlham Aliyev'i 2024 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterecek - Son Dakika
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