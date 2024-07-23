Yapay zeka dezenformasyonu engelleyebilir ama yüzde 100 koruma sağlayamaz - Son Dakika
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Yapay zeka dezenformasyonu engelleyebilir ama yüzde 100 koruma sağlayamaz

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Akçapınar Sezer, yapay zekanın dezenformasyonu engelleyebileceğini ancak yüzde 100 koruma sağlayamayacağını belirtti. Sezer, yapay zeka projeleri için para, insan gücü ve üniversite-sanayi işbirliği gerektiğini vurgulayarak, kamusal müdahalenin önemine dikkat çekti. Ayrıca, yapay zeka-dezenformasyon ikilemiyle ilgili olarak da üretken yapay zekanın kurallar olmadan zarar verebileceğine dikkat çekti ve devlet erkine dezenformasyonla mücadelede önemli bir rol düştüğünü ifade etti.

23.07.2024 13:57
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Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Akçapınar Sezer, yapay zekanın, sebep olabileceği dezenformasyondan insanları korumasının da mümkün olduğunu belirterek, "Ancak bu yüzde 100 olamaz." dedi.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na değerlendirmelerde bulunan Sezer, Türkiye'de orta ve büyük ölçekli yapay zeka projesi gerçekleştirilmek isteniyorsa "para, insan gücü, üniversite-sanayi işbirliği" gerektiğini anlattı.

Prof. Dr. Sezer, alanın rekabete açık olduğuna işaret ederek, kamusal müdahaleye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sezer, "Başlangıcı kamusal destekle olan ama sonra kendi yolunu bulan bir hareketliliği sağlamak zorundayız. O yüzden de kamu yöneticilerinden ben böyle bir talepte bulunmuş olayım: İhtiyaçlarımızın çözümü için bizi bir araya getirme konusunda bir göreviniz var." değerlendirmesini yaptı.

Yapay zeka-dezenformasyon ikilemi

Ebru Akçapınar Sezer, yapay zeka-dezenformasyon bağlantısıyla ilgili olarak da "Üretken yapay zeka içeriklerinin, kendimizi bundan koruyacak kurallarımız olmazsa hepimize zarar verme ihtimali var." dedi.

Dezenformasyonla mücadelede devlet erkine dikkati çeken Sezer, "Yapay zekanın, üretken versiyonuyla sebep olabileceği dezenformasyonda teknik olarak yine bizi koruması mümkün ama bu yüzde 100 olmaz. Herkesin bir gün bir mağduriyet yaşama ihtimali var ve böyle bir durumda başvurulabilecek yerler olması gerekir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yapay zeka dezenformasyonu engelleyebilir ama yüzde 100 koruma sağlayamaz - Son Dakika

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