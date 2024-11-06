Yapay Zeka Ekonomisi ve Ulusal Teknoloji

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TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü Müdürü Mehmet Haklıdır, "Ülkelerin, kendi ekonomilerine kazandıracakları yapay zeka katma değerini ne kadar milli teknolojiyle yapabilirsek o kadar faydaya dönüştürebileceği ve sürdürülebilir kılabileceği bir durum var." dedi.

"Siber Güç Türkiye 2024" zirvesi kapsamında yapılan, "Yapay Zeka Savaşları" oturumuna TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü Müdürü Mehmet Haklıdır, HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri İş Geliştirme Direktörü Arif Furkan Mendi ve FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula katıldı.

Mehmet Haklıdır, kurum bünyesindeki ilk yapay zeka araştırmalarının 1991 yılına uzandığını belirterek, kurumun uzun yıllardır bu alanda aktif olduğunu söyledi.

Yapay zekanın oluşturacağı ekonomik değere ilişkin Haklıdır, "Ülkelerin kendi ekonomilerine kazandıracakları yapay zeka katma değerini ne kadar milli teknolojiyle yapabilirsek o kadar faydaya dönüştürebileceği ve sürdürülebilir kılabileceği bir durum var." dedi.

Haklıdır, yapay zekanın güvenilir ve etik olması olmasının önem taşıdığını aktararak, "Biz bu farkındalıkla hareket edip onun hem ülkemiz için hem de global anlamda sürdürülebilirliğini sağlarsak bu ekonomik zinciri tamamlayabileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Yapay zeka araçları günlük yaşantının bir parçası haline geldi"

Arif Furkan Mendi ise son yıllarda yapay zekanın popülerliğinin arttığını ve bazı yapay zeka araçlarının günlük yaşantının parçası haline geldiğini dile getirdi.

Yapay zeka araçlarının çeşitli işleri yapmak için hızlıca kullanılan bir asistan olarak kullanıcıların karşısına çıktığını anlatan Mendi, "Doğru faydayı elde edebilmek için bunları nerede kullanacağımızı ortaya koymamız lazım. Şu anda bu aşamadayız. Ekonomik getiriyi sağlama noktasında kritik unsur doğru kullanım konseptlerinin ortaya çıkarılması." diye konuştu.

Mendi, yapay zekayla yeni iş alanlarının oluşacağı, basit işlerin devredileceği bir yapay zeka çağının oluşacağına değinerek, odaklanılması gereken noktanın doğru uygulamaları geliştirmek olduğunu vurguladı.

Akan Abdula da yapay zekanın sektörlerdeki kullanımına ilişkin çeşitli verileri katılımcılarla paylaştı. Yakın gelecekte mesleklerin birçoğunun yapay zekayı kullanacağına işaret eden Abdula, yapay zeka ile yeni mesleklerin de ortaya çıkacağını vurguladı.

Oturumun ardından zirve kapsamında çeşitli yapay zeka girişimleri geliştirdikleri teknolojilere ilişkin sunumlar yaptı.

Zirve, girişimci ve yatırımcı görüşmelerinin ardından sona erecek.