Yapay Zeka İçin Sorumlu Düzenlemeler Şart

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Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Köse, sorumlu yapay zekaya ve yapay zekayla ilgili "evrensel düzenleme" ihtiyacına dikkati çekti.

Bir süredir ABD'de North Dakota Üniversitesi'nde (NDU) araştırmacı olarak bulunan Köse, Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na konuştu.

Üretken yapay zekanın yeni bilgi üretme kanalıyla durumu daha da kötü hale getirme potansiyeli sergilediğini belirten Köse, "Burada var olan bilginin, manipüle edilerek değiştirilmesi, yapay zeka algoritmaları (zeki algoritmalar) yardımıyla hedef kitlelere hitap edecek şekle dönüştürülmesi veya yayılmasını sağlaması bakımından dezenformasyon tarafında da yapay zekanın potansiyel olduğunu görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sorumlu yapay zekanın acil bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Köse, yapay zekanın, sorumlu yapay zeka çerçevesinde, her türlü dezenformasyon ve manipülasyon karşısında kullanılması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Köse, "Yapay zekayı pekala derin sahtelerin tespiti, dezenformasyonun tespiti için kullanabiliriz." dedi.

"İnsana zarar verecek yapay zeka yasaklanmalı"

Yapay zeka felsefesinde insani değerlerin ön plana çıkması gerektiğine işaret eden Köse, "Yapay zekanın insana zarar verecek boyutta, aşamalarda, uygulamalarda kullanılması yasaklanmalı." dedi.

Köse, insanlığın sonunu getirebilecek yapay zekanın teorik anlamda mümkün olduğunu söyleyerek, "Sorumlu yapay zekayı oluşturma sorumluluğu bizde. Yapay zekanın pratik anlamda insanlığın sonunu getirebilecek noktaya erişmemesi, bunun garantiye alınması mı diyelim veya bunun regule edilmesi, yönetilebilmesi hususu da bize bağlı."diye konuştu.

AB, ABD ve çeşitli ülkelerin, yapay zekayla ilgili düzenleme ve uyarı çalışmalarını örnek gösteren Köse, Türkiye'de de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yapay zeka çalışmalarını hatırlattı.

Utku Köse, şunları kaydetti:

"Burada tek husus, bunların global çaptaki kabullerle ve regulasyonlarla da birleşmesi ve en nihayetinde 'yapay zeka evrensel düzenlemeleri' gibi ifade edebileceğimiz birtakım kabullerin, standartların oluşması. Global çapta yapay zekaları düzenleyen çalışmalar hız kazanacaktır, ortaya çıkacaktır."