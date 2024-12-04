Yapay Zeka ile Demir Yolu Güvenliği Artıyor

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, lokomotiflerin yapay zeka destekli uygulamalar ve takip yazılımlarıyla 7/24 izlendiğini ve bu sayede oluşabilecek olumsuz durumların sistem tarafından otomatik olarak tespit edildiğini belirterek, "Yapay zeka destekli uygulamalar sayesinde kaza oranlarında 2023 yılına göre yüzde 9,4 iyileşme sağladık" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi'nin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, demir yolu taşımacılığında dijital dönüşümün önemli bir parçası olan merkezi 2023 yılında hizmete açtıklarını hatırlatarak, "Lokomotiflere yerleştirilen kameralardan elde edilen veriler, Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezimizde yapay zeka destekli uygulamalar ve takip yazılımları ile 7/24 gerçek zamanlı olarak izleniyor. Bu sayede insan kaynaklı olumsuz durumlar sistem tarafından otomatik tespit ediliyor ve alarm durumuna geçiliyor" dedi.

'YÜK TREN GECİKMELERİNDE YÜZDE 66 İYİLEŞME SAĞLANDI'

Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi'nin devreye alınmasıyla günlük tren gecikmelerinde büyük oranda azalma sağlandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Tren operasyonlarını yürütürken ihtiyacımız olan nitelikli veri ve bilgi kaynağına dijital teknolojileri kullanarak erişiyoruz. Kendi oluşturduğumuz takip yazılımlarımız ile tren işletme verilerini gerçek zamanlı takip ediyor ve plan dışı gecikmelere ve olumsuz durumlara müdahale ederek tren gecikmelerini önemli ölçüde azaltıyoruz. Demir yolu taşımacılığında kullanılan yapay zeka destekli uygulamalar sayesinde yük treni gecikmelerinde yüzde 66 iyileşme sağlandı. Verimli işletmeciliğimiz sayesinde plan dışı yük treni işletilmesini yüzde 27'den yüzde 8'e düşürdük. Bu sayede 40 lokomotif ile 350 makinistlik iş gücü tasarrufu elde ettik" değerlendirmesinde bulundu.

'KAZA ORANLARINDA İYİLEŞME SAĞLADIK'

Lokomotiflere takılan kameralar sayesinde trenlerde seyir emniyetinin de arttığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Demir yolu tren işletmeciliğimizi dünya standartlarının üzerine çıkaracak her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Mevzuatımızı da modern teknolojileri takip edecek şekilde sürekli güncelliyoruz. Emniyeti bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor, en ufak bir taviz vermeden işletmecilik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın olumlu yansımalarını net bir şekilde gözlemliyoruz. Gerek emniyet alanında yapılan çalışmalar gerekse yapay zeka destekli uygulamalar ve yazılımlar ile demir yolu taşımacılığı kaza oranlarında 2021 yılına göre yüzde 39,2, 2022 yılına göre yüzde 25,6, 2023 yılına göre ise yüzde 9,4 iyileşme sağladık" dedi.