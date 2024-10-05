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Yapay Zeka ile Eğitimde Yeni Dönem

Yapay Zeka ile Eğitimde Yeni Dönem

MEB ve ÖSYM, yapay zekanın okul öncesi eğitimde kişiselleştirme ve kalite artışı sağladığını vurguladı.

05.10.2024 16:17
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(ANKARA)- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu'nda ortak bildiri sunan Doç. Dr. Gülçin Güven ve Seher Yumugan, "Yapay zeka teknolojilerinin okul öncesi eğitimde kullanımı, öğretim süreçlerinin kişiselleştirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılması açısından büyük fırsat sunmaktadır" dedi.

MEB ve ÖSYM tarafından Ankara'da Bilkent Otel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu devam ediyor. Doç. Dr. Gülçin Güven ve Seher Yumugan, sempozyumda sundukları "Okul Öncesi Eğitimde Yapay Zeka: Yapay Zeka ile kişiselleştirilmiş Ölçme ve Değerlendirme" ortak bildiride, yapay zekanın eğitime olan katkısına dikkat çekti.

Güven Yumugan, yapay zekanın okul öncesi eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerini daha etkili, kişiselleştirilmiş ve veri odaklı hale getirme potansiyelini incelemek maksadıyla yaptıkları çalışmada yapay zeka ölçekli ölçme ve değerlendirme modelinin, okul öncesi dönem çocuklarının dil gelişimi ve sosyal etkileşim becerilerinde anlamlı gelişmeler sağlanabileceği sonucuna vardıklarını belirtti. Bildiride, "Yapay zeka teknolojilerinin okul öncesi eğitimde kullanımı, öğretim süreçlerinin kişiselleştirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılması açısından büyük fırsat sunmaktadır" denildi.

Yapay zeka destekli kişisel eğitim

Doğal dil işleme (NLP) teknolojisiyle çocukların konuşmalarını ve yazılı çalışmalarını analiz ederek dil kullanımındaki gelişim ve becerilerinin tespit edilebileceğini söyleyen Güven ve Yumugan, elde edilen analizlerle makine öğrenimi algoritmalarının değerlendirilebileceği ve her çocuğun bireysel öğrenme stilleri ve gelişim hızlarının belirlenebileceğini aktardı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yapay Zeka ile Eğitimde Yeni Dönem - Son Dakika

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