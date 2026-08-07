Yapay Zeka ile Gençleri Güçlendirme Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay Zeka ile Gençleri Güçlendirme Projesi Tamamlandı

Yapay Zeka ile Gençleri Güçlendirme Projesi Tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT'nin düzenlediği uluslararası yapay zeka eğitimi Ankara'da gençleri bir araya getirdi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) koordinatörlüğünde yürütülen "Yapay Zeka ile Gençliği Güçlendirme" projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Yapay Zeka Eğitimi, Türkiye, Fransa, İtalya ve İspanya'dan katılımcıları Ankara'da buluşturdu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında düzenlenen uluslararası eğitim programı Ankara'da tamamlandı.

Gençlik çalışanlarının dijital yeterliliklerini geliştirmeyi, gençlerin güvenilir bilgiye erişimini kolaylaştırmayı ve yapay zeka destekli araçların gençlik çalışmalarına sorumlu biçimde dahil edilmesini amaçlayan proje kapsamında bir araya gelen gençler, çeşitli eğitimlerle yapay zekanın farklı alanlarını deneyimleme imkanı buldu.

Beş gün süren eğitimlerde yapay zekanın farklı boyutları ele alındı

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında düzenlenen "Yapay Zeka Çağında Gençliğin Güçlendirilmesi, Okuryazarlık, Dönüşüm ve Dezenformasyon" başlıklı programın ilk günü Gençlik ve Spor Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşti. Yapay zekanın gençlik çalışmalarını nasıl etkilediğinin değerlendirildiği oturumda dijitalleşmenin öneminin altı çizildi.

TRT çatısı altında verilen eğitimlerde de yapay zekanın temel kavramları, kullanım alanları ve günlük hayattaki etkileri, dijitalleşmenin medya ve iletişim alanında meydana getirdiği değişimler, dijital içerik üretimi ve tüketim süreçleri ile yanıltıcı içeriklere karşı geliştirilebilecek eleştirel düşünme ve bilgi doğrulama yaklaşımları ele alındı.

Katılımcılar, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesini ve TRT Haber stüdyolarını da ziyaret ederek TRT'nin köklü yayıncılık tecrübesini ve teknolojik birikimini gözlemleme imkanı buldu.

Programın son gününde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda faaliyetler gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı Müzesi ve Kurumsal Miras alanını ziyaret eden katılımcılar, kurumun iletişim faaliyetleri ve kurumsal birikimi hakkında bilgi aldı.

İletişim Başkanlığı'ndaki eğitimlerde de yapay zekanın temel kavramları ve dijital yetkinlikler ele alındı. Uygulamalı üretken yapay zeka teknolojileri oturumunda katılımcılar, üretken yapay zeka araçlarının farklı kullanım alanlarını deneyimleme fırsatı buldu. Program, interaktif uygulama, pekiştirme ve kapanış oturumuyla sona erdi.

Katılımcılar, program kapsamında Ankara'yı gezme ve kültürel faaliyetlerde bulunma imkanı buldu.

Proje ortakları arasında Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Haydi Yapalım Derneği'nin yanı sıra Fransa'dan Station de Jeunesse, İtalya'dan Euro Youth APS ve İspanya'dan ILEWASI gibi kuruluşlar da yer alıyor.

Projenin çıktısı olarak yapay zeka destekli bir gençlik bilgi sistemi ile gençlik çalışanlarının kullanımına sunulacak bir yapay zeka asistanının geliştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Yapay Zeka, Teknoloji, İspanya, Türkiye, İtalya, Fransa, Ankara, Kültür, Güncel, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka ile Gençleri Güçlendirme Projesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı

17:32
Müftülüğün paylaştığı “Manifest-Müslüman atışması“ olay oldu
Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu
17:17
Ünlü çift Çeşme’de aşk tazeledi
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
17:16
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 20:10:01. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka ile Gençleri Güçlendirme Projesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.