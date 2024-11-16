Yapay Zeka ile Uyuşturucu Çeteleri Çökertiliyor - Son Dakika
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Yapay Zeka ile Uyuşturucu Çeteleri Çökertiliyor

Yapay Zeka ile Uyuşturucu Çeteleri Çökertiliyor

Polis, emoji kullanarak sosyal medyada uyuşturucu satan suç şebekelerini yapay zeka ile tespit ediyor.

16.11.2024 11:50
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Emojileri kullanarak internetten uyuşturucu satan suç şebekeleri, yapay zeka sayesinde çökertiliyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığınca yapılan son narkotik operasyonlarında, özellikle sosyal medya üzerinden emoji kullanılarak uyuşturucu satanların hedef alındığını söyledi.

Narkotik ekiplerinin sosyal medya üzerinden araştırma yaptığını aktaran Darıcı, internette "e-torbacılar"a yönelik operasyonda yapay zekanın da kullanımının ayrı önem taşıdığını vurguladı.

Polis, suçluları yakalamak için yapay zekayı kullandı

Polis ekiplerinin bu operasyonlarda özellikle sosyal ağ ve duygu analizi gibi çeşitli analiz teknikleri kullandığını belirten Darıcı, "Yapay zeka teknolojileriyle birleştirilen analizler kullanılarak sosyal medya üzerindeki torbacılar tespit edildi. Burada önemli olan nokta, yapay zekanın özellikle polisin suçluları yakalamada kullanılmasıydı." dedi.

Darıcı, özelleştirilmiş yapay zeka uygulamaları sayesinde polisin hangi hesabın kimlerle bağlantılı olduğunu, bu bağlantıların yoğunluğunu tespit edip, sosyal medya üzerinden uyuşturucu satanları yakaladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada önemli olan bir diğer nokta ise farklı uyuşturucu türleri için özellikle gençlere sosyal medya üzerinden yaklaşmaları. Onların sevebileceği, özenebilecekleri içerikleri paylaşmaları ve kendilerine bu anlamda müşteri toplamaları. Bu şekliyle uyuşturucu tacirleri farklı arkadaş ağları vasıtasıyla kişilere ulaşarak, emoji dilini de kullanarak onlara uyuşturucu temin ediyordu. Emoji dili, farklı, özelleştirilmiş ve imaj yapısı değiştirilmiş emojilerin çeşitli uyuşturucuları tanımlamak için kullanılmasıyla alakalı bir konu. Hem uyuşturucu tacirleri hem de uyuşturucuyu talep eden kişiler doğrudan yazışma yapmamak, polise yakalanmamak amacıyla emojileri kullanıyor. Sosyal medya üzerinden siparişi yapılan uyuşturucu, kimi zaman adrese teslim, kimi zaman belirli bir noktadan temin edebiliyordu. Hatta uyuşturucu tacirleri bunu çok abartarak işin reklam ve pazarlama boyutuna dahi girdi."

Ailelere "Oyunlardaki yazışmalara dikkat edin" uyarısı

Bazı oyunların da uyuşturucu satışı için kullanıldığının tespit edildiğine dikkati çeken Darıcı, "Oyunlar içerisinde uyuşturucuya ilişkin imajlar ve özendirici içerikler kullanılarak gençler bu tarzdaki platforma yönlendiriliyor. Burada özellikle aileler, çocuklarının sosyal medyadaki paylaşımlarına ayrıca dikkat etmeli. Oynadıkları oyun sadece oyundan ibaret olmayabilir. Gönderdikleri içerikler, paylaşımlar veya mesajlaşmalarda buna ilişkin emojiler gördükleri zaman durumun ciddiyetinin farkına varabilirler." diye konuştu.

Gençlerin sosyal medya üzerinden kurmuş oldukları arkadaşlıkların da önemine işaret eden Darıcı, "Karşınızda çok iyi görünen bir kişi aslında e-torbacı, internet üzerinden uyuşturucu satışı yapan bir tacir olabilir." ifadesini kullandı.

"Gözleri kapalı kadın görüntüsü uyuşturucu maddeyi işaret edebilir"

Kriminal vakalarda sembolik dilin ayrı önem arz ettiğini söyleyen Darıcı, şunları kaydetti:

"Kriminal gurupların içerisinde sembolik olarak kullanılan dil ve bu sembollerin anlamları farklılaşabilir. Sizin hayatın içerisinde normal olarak kullandığınız bir sembol, suç dünyası içerisinde farklı bir anlam ifade ediyor olabilir. Örneğin bir reklam, torba görüntüsüyle verilebilir, uyuşturucuyla alakalı yaprak simgesi kullanılabilir veya farklı renkte kalp emojisi uyuşturucuyla ilgili anlamı ifade ediyor olabilir. Gözleri kapalı bir kadın görüntüsü farklı bir uyuşturucuyu işaret ediyor olabilir. Uyuşturucularla alakalı kullanılan emojilerin şekillerinin önemi olduğu kadar renklerinin de önemi var. X bir emoji için mor renk kullanılırken uyuşturucuyu tanımlayabilmek için kırmızı renk kullanılabiliyor. Bu tarz semboller paylaşıldığı zaman yapay zeka uygulamalarıyla bunların yakalanabilmesi önemli. Bu sembollerin anlamları yapay zekaya öğretilerek özellikle yoğun şekilde bu paylaşımları yapan kişiler üzerine polisin odaklanması gerçekten dikkate değer bir hamleydi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yapay Zeka ile Uyuşturucu Çeteleri Çökertiliyor - Son Dakika

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