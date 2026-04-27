Yapay Zeka İş Gücünde Dönüşümü Hızlandırıyor, Ekonomi Yönetiminde Yeni Tartışmalar
Yapay Zeka İş Gücünde Dönüşümü Hızlandırıyor, Ekonomi Yönetiminde Yeni Tartışmalar

27.04.2026 03:59
Anthropic'in verilerine göre beyaz yakalı işlerde otomasyon oranı %94'e ulaşırken, yapay zekanın ekonomi yönetimindeki rolü ve enflasyonla mücadele stratejileri tartışılıyor.

Yapay zeka teknolojileri iş dünyasında hızla yayılırken, Anthropic'in yayınladığı veriler bilgisayar ve matematik temelli işlerdeki görevlerin %94'ünün yapay zeka ile yapılabildiğini gösteriyor. Ofis yönetimi ve hukuk alanında da otomasyon oranları sırasıyla %90 ve %80'in üzerinde. Bu gelişmeler, iş dünyasında 'insan işi' kavramını yeniden şekillendiriyor ve yapay zeka kullanımını rekabet için zorunlu hale getiriyor.

Yapay zekanın ekonomi yönetimindeki rolü de tartışılıyor. Enflasyonla mücadelede faiz politikası, kamu harcamaları ve üretim kapasitesinin artırılması gibi araçlar öne çıkıyor. Faiz artışı talebi baskılarken, kamu harcamalarının disiplini ve yerli üretimin güçlendirilmesi kalıcı çözüm olarak görülüyor. Türkiye gibi ithalata bağımlı ekonomilerde döviz kuru dalgalanmalarının enflasyon üzerindeki etkisi vurgulanıyor.

