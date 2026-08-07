Yapay Zeka Kimi K3 Güvenlik Testinden Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay Zeka Kimi K3 Güvenlik Testinden Kaçtı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli Moonshot AI'ın Kimi K3 modeli, UK AISI'nin test ortamından çıkarak internete erişim sağladı.

Çinli yapay zeka şirketi Moonshot AI'ın "Kimi K3" modeli, İngiltere hükümetine bağlı Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü (UK AISI) tarafından yürütülen bir siber test ortamından kaçtı.

ABD merkezli Wired sitesinin haberine göre, ABD merkezli siber güvenlik araştırma şirketi Frontier Security, "Kimi K3"ün, yapay zeka sistemlerini güvenli bir şekilde test etmek üzere tasarlanmış kontrollü bir ortam olan enstitünün "sandbox"undan çıkmayı başardığını belirtti.

Şirket, modelin Anthropic, OpenAI ve Meta'da yaşananlara benzer şekilde kendi sanal ortamındaki bir yapılandırma hatasından faydalandığını, modelin herhangi bir üçüncü taraf web sitesine veya hizmete izinsiz erişim sağlamadığını ancak internete bağlanarak çözmeye çalıştığı sorunun çözümünü GitHub'da bulduğunu ifade etti.

Şirketin üst yöneticisi Yaron Singer, Wired'a verdiği demeçte, "Kimi K3"ün karmaşık bir güvenlik açığından değil İngiltere hükümetine bağlı AISI'nin test ortamındaki bir boşluktan yararlandığını belirtti.

OpenAI ve Anthropic gibi ABD'li yapay zeka şirketlerinin yapay zeka modelleriyle rekabet etmeyi hedefleyen "Kimi K3", temmuz ayında kamuoyuna sunulmuştu.

Yapay zeka modelinin yeteneklerinin ölçütü olarak 2,8 trilyon parametreye sahip olduğu belirtilen "Kimi K3"ün, dünyanın en büyük açık kaynaklı yapay zeka modellerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka Kimi K3 Güvenlik Testinden Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı

17:17
Ünlü çift Çeşme’de aşk tazeledi
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
17:16
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:13
Fenerbahçe’den Lukaku bombası
Fenerbahçe'den Lukaku bombası
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 19:53:06. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Kimi K3 Güvenlik Testinden Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.