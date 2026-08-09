Yapay Zeka Sinemada Yeni Dönem Başlatıyor

Sinema ve eğlence sektöründe içerik üretiminde yapay zekanın kullanılması, yerel dillerde ve kültürlerde üretilmiş hikayelerin sayısını ve kalitesini arttırarak dünyada farklı kültürler arasında köprü kuruyor.???????

Anadolu Ajansının (AA) "Yapay Zeka ve Sinema" başlıklı dosya haberinin ikinci bölümünde, içerik üretiminde yapay zekanın kullanılmasının sinema ve eğlence sektörünü nasıl değiştirdiği ele alındı.

Birkaç yıl öncesine kadar medya yapımlarının üretim süreçlerinde yalnızca insanlar yer alırken, haber içeriklerinden reklam kampanyalarına, animasyonlardan film ve dizi yapımlarına kadar birçok alanda yapay zeka destekli üretim modellerinin yaygınlaşması sinema sektöründe bir dönüm noktası oldu.

Asya pazarında, özellikle Çin, Hindistan ve Endonezya'da medya şirketlerinin yapay zeka ile ürettiği projelerin hızla yaygınlaşması, yapay zekanın sinema endüstrilerindeki dönüştürücü etkisini yeniden gündeme taşıdı.

Hollywood'da ise yapay zeka, konsept üretme, görsel efektler, oyuncuların ses ve görüntülerinin düzenlenmesi gibi üretim süreçlerinde yardımcı araç olarak kullanılıyor.

Yerel dillerde ve farklı kültürlerde üretilmiş içerikler yaygınlaşacak

Yapay zeka teknolojilerindeki son gelişmeler üreticiler için üretim maliyetleri ve teknik engelleri azaltırken, yerel dillerde, lehçelerde ve kültürel bağlamlarda üretilmiş hikayelerin sayısını ve kalitesini artırıyor.

Utrecht Üniversitesi'nden yapay zeka ve dijital kültür alanında çalışmalar yapan Prof Dr. Payal Arora, AA muhabirine, yapay zekanın senaryo yazımı, kurgu ve dublaj gibi üretim süreçlerinde engelleri önemli ölçüde azalttığını belirtti.

Yapay zeka sayesinde içerik üretiminin "seçkin" üreticilerin tekelinden kurtulacağına işaret eden Arora, "Yapay zeka milyonlarca insanın kendini ifade etmesine, denemeler yapmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyor." dedi.

Arora, "Önümüzdeki beş ila on yıl içinde, yapay zekanın en büyük etkisinin yerelleştirilmiş hikaye anlatımını mümkün kılması olacağını düşünüyorum. Yalnızca küresel ana akım izleyiciler için değil, belirli topluluklar için yerel dillerde, lehçelerde ve kültürel bağlamlarda üretilmiş daha fazla film ve dizi göreceğiz." diye konuştu.

Yapay zekanın, büyük bütçelere ve sektör bağlantılarına erişimi olmayan içerik üreticilerinin önündeki engelleri azaltacağını ifade eden Arora, bunun yerel hikayelerin küresel ölçekte görünürlük kazanmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Arora, gelecekte sektörün farklı kültürler arasında köprü kuran ve özgün yerel deneyimlerden beslenen hikayelerin uluslararası izleyicilere ulaşmasını sağlayan bir yapıya dönüşeceğini belirtti.

İnsan ile yapay zeka arasında işbirliğine dayalı yeni üretim modelleri öne çıkacak

Yapay zekanın sinema sektöründeki yükselişi, insan yaratıcılığının geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Sinema sektörü içindeki bazı kesimler yapay zekanın yaratıcılığı körelttiğini düşünürken, bazı kesimler bu teknolojinin yaratıcılığın gelişmesinde bir araç olarak kullanılabileceğine inanıyor.

Arora, tarih boyunca yeni teknolojilerin yaratıcılığı azaltacağına ilişkin kaygılar yaşandığını hatırlatarak "Kamera icat edildiğinde de teknolojinin yaratıcılığın özünü tehdit edeceğine ilişkin panik yaşanmıştı. Oysa fotoğrafçılık, yaratıcı ifadeye dair anlayışımızı genişletti. Dünyayı görme ve temsil etmenin yeni yollarını ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

Yaratıcılığın insanların deneyimlerini yorumlama ve hayal edebilme yeteneğinden beslendiğini vurgulayan Arora, içerik üreticileri açısından yapay zekanın yaratıcılığın yerini alan bir unsur olmadığını kaydetti.

Arora, söz konusu teknolojinin zaman kazandırarak tekrarlayan işleri azalttığına ve sınırlı kaynaklarla daha fazla üretim yapılmasına imkan tanıdığına işaret etti.

Gelecekte yapay zeka ile insan arasında bir çatışma olmayacağını vurgulayan Arora, insan ile yapay zeka arasında işbirliğine dayalı yeni üretim modellerinin öne çıkacağını söyledi.

Sektörde yapay zekanın kullanılması sinema için dönüm noktası

Sektörde yaratıcılık gerektiren işlerin otomasyonla ikame edilmesi olasılığı, sektörün en önemli tartışma başlıkları arasında yer alıyor.

Londra Ekonomi Okulundan Prof. Dr. Nick Couldry, yapay zekanın içerik üretiminde kullanılmasının sinema sektörünü nasıl değiştirdiğine değinirken, sektörde yapay zeka aracılığıyla yeterli sayı ve kalitede içerik üretmenin artık mümkün olduğuna dikkati çekti.

Couldry, "Bu (yapay zeka teknolojileri), sinema ve televizyon da dahil olmak üzere yaratıcı endüstriler için bir dönüm noktası." şeklinde konuştu.

Yapay zeka ile üretilen bazı ürünlerin izleyicilerin gözünde içeriğin değerini düşürebileceğini ve insanların sektöre katılma isteğini azaltabileceğini kaydeden Couldry, "Bu, uzun vadede yaratıcı sektör için zararlı olacak bir sıradanlık sarmalına yol açacak." dedi.

Couldry, sektördeki çalışanların kararlı şekilde bu duruma karşı çıkarak söz konusu sarmalı durdurabileceğini kaydetti.