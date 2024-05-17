Yapay Zeka ve İletişim Konusu Marmara Üniversitesi'nde Ele Alındı - Son Dakika
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Yapay Zeka ve İletişim Konusu Marmara Üniversitesi'nde Ele Alındı

Yapay Zeka ve İletişim Konusu Marmara Üniversitesi\'nde Ele Alındı

Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı'nda, yapay zeka ve iletişim konusu son panelde ele alındı. Panelde, yapay zekanın insanların karar verme ve problem çözme süreçlerini geliştireceği vurgulandı. Ayrıca, yapay zekanın pazarlama sektöründen başka birçok sektörü de şekillendirdiği belirtildi. Panelde, yapay zekanın gelişimiyle ortaya çıkabilecek tahmin edilemeyen sorunlara dikkat çekildi ve insan onurunu koruyan yöntemlerin benimsenmesi gerektiği vurgulandı. Konferansın sonunda katılımcılara sertifikaları verildi ve etkinliğin seneye Fas'ta yapılacağı duyuruldu.

17.05.2024 19:49
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Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar" başlıklı 16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı kapsamındaki son panelde "yapay zeka ve iletişim" konusu ele alındı.

Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesinden Doç. Dr. Oylum Tanrıöver'in üstlendiği panelde, aynı üniversiteden Prof. Dr. Ali Murat Kırık ve Doç. Dr. Ayşe Binay Kurultay, Doç. Dr. Sinem Güdüm ve Dr. öğretim üyesi Muhammed Akif Albayrak ile ABD'deki Bowling Green Eyalet Üniversitesinden Azade Asadi Damavandi sunum yaptı.

Prof. Dr. Kırık, Türkiye'nin yapay zekaya önemli ölçüde yatırım yaptığını söyledi.

Yapay zekanın insanların yerini almaktan ziyade, insanların karar verme ve problem çözme süreçlerini geliştireceğini ve güçlendireceğini ifade eden Kırık, "ASELSAN, HAVELSAN, Baykar gibi şirketler, yapay zekayı teknolojilerine dahil ederek Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde değiştirdi." dedi.

"Yapay zekayı rakip olarak değil, destekçimiz olarak görmeliyiz"

Doç. Dr. Kurultay, yapay zekanın sadece pazarlama sektörünü değil, birçok sektörü şekillendirdiğini dile getirdi.

Dünyaca ünlü çok sayıda şirketin dikkati çekici içerik üretmek veya kişiselleştirilmiş tavsiyelerde bulunmak için yapay zekayı kullandığına işaret eden Kurultay, "Yapay zekayı rakip olarak değil, destekçimiz olarak görmeliyiz." ifadesini kullandı.

Bowling Green Eyalet Üniversitesinden Damavandi, özellikle Kovid-19 salgını sürecinde birçok çevrim içi öğrenme uygulamasının popülerliğinin arttığına işaret etti.

Firmaların müşterilerine hizmetleri veya ürünlerine ilişkin yorum yapma fırsatı sağlamasıyla müşterilerin dijital platformlardaki rollerinin arttığını dile getiren Damavandi, şirketlerin yeni ürün geliştirirken kullanıcı yorumlarını dikkate alması gerektiğinin altını çizdi.

Doç. Dr. Sinem Güdüm, yapay zekanın ABD televizyon programı "Seinfeld'ı" denetleme olmaksızın "Nothing Forever" ismiyle yeniden canlandırdığına dikkati çekti.

Denetlenmeden yayınlanan dizideki rahatsız edici unsurlar sebebiyle dizinin 2 hafta yasaklandığını belirten Güdüm, gelecekte yapay zeka nedeniyle senaryo yazarlığına gerek duyulmasa da içerikleri filtrelemek ve denetlemek için birine ihtiyaç duyulacağını söyledi.

"Yapay zekanın gelişimiyle tahmin edilemeyen sorunlarla karşılaşabiliriz"

Dr. öğretim üyesi Albayrak da Dr. öğretim üyesi Alaattin Aslan ile hazırladıkları "Dijital etik: İnsan onuru yapay zekaya karşı" başlıklı çalışmanın sunumunu yaptı.

Albayrak, yükselen teknolojinin meydana getirdiği yeni etik problemler olduğunu belirterek, söz konusu problemlere "gözetleme ve mahremiyet endişeleri, ayrımcılık, adaletsizlik, insan hayatının değersizleşmesi ve güven ve orijinalliğin ortadan kalkması"nı örnek gösterdi.

Çalışmalarında, yapay zekayla alakalı problemlerden bahsedilen çeşitli haber örneklerini incelediklerini söyleyen Albayrak, "Yapay zekanın gelişimiyle tahmin edilemeyen sorunlarla karşılaşabiliriz." diye konuştu.

Albayrak, gelişen teknolojinin meydana getirdiği sorunlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "İnsan onurunu koruyan yöntemler benimsenmeli ve bunlar üzerine kafa yorulmalı." diye konuştu.

Panelin ardından konferans sona erdi

Panelin ardından konferansa katılan Marmara Üniversitesi öğrencilerine sertifikaları verildi. Küresel İletişim Derneği Başkanı Prof. Dr. Yahya Kamalipour da konuşmacılara sertifikalarını takdim etti.

Programda sunum yapan konuşmacılar ve moderatörler aile fotoğrafı için poz verdi.

Kamalipour, sertifika takdiminden sonra yaptığı kapanış konuşmasında, Türkiye'deki konferansın son yıllardaki en başarılı konferanslardan biri olduğunu, etkinliğin seneye Fas'ta yapılacağını belirtti.

Kamalipour, daha sonra Küresel İletişim Derneği adına konferans başkanı Doç. Dr. Süheyla Nil Mustafa'ya, organizasyonun başarıyla yürütülmesinden dolayı plaket takdim etti.

Kaynak: AA

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