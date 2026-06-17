Yapay Zeka ve İllüstrasyon Bienali - Son Dakika
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Yapay Zeka ve İllüstrasyon Bienali

17.06.2026 11:13
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Petra Flach, yapay zeka ve illüstrasyonun sanat üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Bratislava İllüstrasyon Bienali (BIB) ve BIBIANA Uluslararası Çocuk Sanat Evi Direktörü Petra Flach, "Yapay zekayı nasıl kullanacağımızı, yazarın ve çizerin özgünlüğünün nerede başlayıp nerede bittiğini, neyin yaratıcı sanat eseri, neyin ise sadece dijital inovasyon olarak kabul edileceğini net bir şekilde tanımlamamızın vakti geldi." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde, Rami Kütüphanesi ile Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği (ÇOKGENÇ) işbirliğinde düzenlenen "Rami Çocuk ve Sanat Bienali", sergi ve etkinliklerin yanı sıra birçok önemli ismi de ağırladı.

Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen bienal, "Resimli Çocuk Kitapları" teması ve "Renkliyse Gerçektir" mottosuyla düzenleniyor.

Bienali görmek ve etkinliklere katılmak üzere İstanbul'a gelen Bratislava İllüstrasyon Bienali (BIB) ve BIBIANA Uluslararası Çocuk Sanat Evi Direktörü Petra Flach, çocuk kitaplarındaki gelişmeler, bienal ve illüstrasyonlarda yapay zeka kullanımına ilişkin düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

"İllüstrasyon çocuklar için çok güçlü bir dil haline geldi"

Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nde illüstratörler için dünyanın en büyük ticari olmayan etkinliklerinden birinin düzenlediğine dikkati çeken Petra Flach, Rami'deki sanat yerleştirmelerini de son derece estetik ve renkli bulduğunu dile getirdi.

Flach, illüstrasyonlara sadece resim gözüyle değil, kitabın bütünsel bir parçası olarak bakılması gerektiğini belirterek, "İnsanların oturup vakit geçirebileceği, eserler hakkında tartışabileceği, sosyalleşmeye imkan tanıyan bu mekan tasarımı harika. Enstalasyonlar yüksek estetik standartlarda hazırlanmış. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte gelip eserleri farklı açılardan keşfedebilmeleri için büyük bir çeşitlilik sunuyor." dedi.

İllüstrasyon sanatının geldiği noktaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Flach, çizimlerin sadece birer süsleme olmadığını, çevre ve sosyal konuların okuyucuya aktarılması için başlı başına bir araca dönüştüğünü vurguladı.

"İllüstrasyon, çocuklar için çok güçlü bir dil haline geldi"

Petra Flach, "İllüstrasyon artık özellikle çocuklar için çok güçlü ve otonom bir dil haline geldi. Çevre bilinci ve göç gibi birçok sosyal konu, illüstrasyonlar aracılığıyla son derece eğitici bir yolla çocuklara aktarılabiliyor. Gelecekte de bu küresel eğilimin artarak devam edeceğini öngörüyorum." diye konuştu.

Son dönemde sanat dünyasında sıkça tartışılan yapay zeka konusuna da değinen Flach, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka kullanımı konusunda sanatçılar ve profesyonellerle masaya oturup detaylıca tartışmamız gerekiyor. Bu teknoloji yeni boyutlar keşfetmemize yardımcı olabilir ancak bir yandan da sanatın eşsizliğini elimizden alabilir. Yapay zekayı nasıl kullanacağımızı, yazarın ve çizerin özgünlüğünün nerede başlayıp nerede bittiğini, neyin yaratıcı sanat eseri, neyin ise sadece dijital inovasyon olarak kabul edileceğini net bir şekilde tanımlamamızın vakti geldi."

Bienal 31 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yapay Zeka ve İllüstrasyon Bienali - Son Dakika

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