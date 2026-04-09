Jeopolitik Gelişmeler ve Yapay Zeka Enerji Talebini Artırıyor, Girişimcilik Ekosistemi Dönüşüme Öncülük Ediyor
Jeopolitik Gelişmeler ve Yapay Zeka Enerji Talebini Artırıyor, Girişimcilik Ekosistemi Dönüşüme Öncülük Ediyor

09.04.2026 21:20
Küresel jeopolitik gelişmeler ve artan enerji ihtiyacı, yapay zeka destekli çözümler ve yenilenebilir enerji alanında girişimci fırsatlarını artırıyor. APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini ve yenilikçi çözümlere olan ihtiyacı vurguluyor.

Küresel jeopolitik gelişmeler ve bölgesel savaşlar, enerji arz güvenliğini uluslararası gündemin ön sıralarına taşıdı. Bu süreçte ülkeler enerji politikalarını çeşitlendirme arayışlarını hızlandırırken, yapay zeka teknolojilerinin hızlı gelişimi, veri merkezleri ve dijital sistemlerin enerji tüketiminde ciddi artışa neden oluyor. Bu durum, enerji verimliliği yüksek altyapılara olan ihtiyacı artırıyor ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının stratejik önemini vurguluyor.

Girişimcilik ekosisteminde, enerji alanına yönelik yenilikçi fikirler ve teknoloji tabanlı çözümler hızla çoğalıyor. Yapay zeka destekli enerji yönetimi sistemleri, akıllı şebekeler, depolama teknolojileri ve yenilenebilir enerji entegrasyonu gibi gelişmeler, yatırımcıların ilgisini çekerek enerji sektörünün dönüşümünü hızlandırıyor. APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, yapay zekanın enerji talebini dramatik şekilde artırdığını ve artık ciddi bir enerji tüketim kalemi olduğunu belirtiyor. Büyük veri merkezlerinin küresel enerji talebini doğrudan etkilediğini vurgulayan Keçeli, jeopolitik gerilimlerin enerji arzındaki kırılganlıkları görünür hale getirdiğini ve bu durumun yenilikçi çözümlere olan ihtiyacı artırdığını ifade ediyor.

Keçeli, enerji teknolojileri alanındaki girişimlerin önümüzdeki dönemde daha fazla öne çıkacağını öngörüyor. Enerjinin tüm sektörler için kritik bir altyapı unsuru olduğunu dile getirerek, yenilenebilir enerji, enerji depolama, akıllı şebekeler ve enerji verimliliği gibi alanlarda girişim sayısında artış bekliyor. Ayrıca, yapay zeka ile enerjiyi daha verimli kullanan hibrit çözümlerin yatırımcıların odağında olacağını belirtiyor. Türkiye'nin enerji alanında güçlü bir girişimcilik potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Keçeli, genç ve dinamik girişimci profiliyle bu alanda önemli fırsatlar barındırdığını, doğru destek ve yatırımlarla global rekabet edebilecek çözümler geliştirilebileceğine inandığını söylüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mustafa Keçeli, Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
