Yapay zeka yatırımlarına hız veren Meta, 8 bin çalışanı işten çıkaracak
Yapay zeka yatırımlarına hız veren Meta, 8 bin çalışanı işten çıkaracak

24.04.2026 12:42
ABD'li teknoloji şirketi Meta, artan yapay zeka yatırımları doğrultusunda yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

ABD'li teknoloji şirketi Meta, artan yapay zeka yatırımları doğrultusunda yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

BBC'nin Meta çalışanlarına gönderilen bilgilendirmeye dayandırdığı haberinde, şirketin toplam iş gücünün yüzde 10'una denk gelen işten çıkarmaların, 20 Mayıs'tan itibaren başlayacağı bildirildi.

Meta'nın, yapay zeka projelerine ayırdığı bütçeyi önemli ölçüde artırdığı, bu kapsamda hem 8 bin kadar çalışanını işten çıkarma hem de bazı açık pozisyonları doldurmama kararı aldığı belirtildi.

Meta'nın Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, ocaktaki açıklamasında, yapay zeka temelli sistemleri yoğun şekilde kullanan çalışanların verimliliğinin arttığını gözlemlediklerini vurgulamıştı.

Zuckerberg, "2026 yılı, yapay zekanın çalışma biçimlerimizi radikal şekilde değiştireceği bir yıl olacak." demişti.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay zeka yatırımlarına hız veren Meta, 8 bin çalışanı işten çıkaracak - Son Dakika

SON DAKİKA: Yapay zeka yatırımlarına hız veren Meta, 8 bin çalışanı işten çıkaracak - Son Dakika
