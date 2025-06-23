Yapımcı Ahmet Selim Tuncer\'in Cenazesi Toprağa Verildi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yapımcı Ahmet Selim Tuncer'in (66) cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede dün yaşamını yitiren yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer'in cenazesi, Ünye ilçesine getirildi.

Tuncer için ilk olarak Hamidiye Mahallesi Martoğlu Sokak'taki evinin önünde helallik alındı, ardından Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, Tuncer'in Ünye'ye olan sevgisine dikkati çekerek, "Ünye'yi, Ordu'yu, Karadeniz'i seven bir insandı. Yeri gerçekten doldurulamayacak bir kardeşimiz, mekanı cennet olsun." dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da Tuncer'in Ünye sevdalısı bir kişi olduğunu belirterek, yaptığı başarılı işleri anlattı.

Konuşmaların ardından Ünye Müftüsü Ali Fuat Baycan tarafından dua edilerek, helallik alındı.

Daha sonra Ünye Büyük Camisi'ne getirilen Tuncer'in cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanında toprağa verildi.

Tuncer'in eşi Nesrin ile çocukları Sina ve Semih Tuncer, meydandaki tören alanında ve cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Törene, önceki dönem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, Yerli Düşünce Derneği Başkanı ve önceki dönem AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.