Yaralı Akbaba Hakkari'de Tedavi Altına Alındı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ekibinin yaralı halde bulduğu akbaba tedavi altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekibi, ilçe kırsalında yürüttüğü devriye faaliyeti sırasında arazide yaralı haldeki akbabayı fark etti.
Bulunduğu yerden alınarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne ulaştırılan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Tedavisine başlanan akbaba, iyileştikten sonra doğaya salınacak.
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