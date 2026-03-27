Yaralı Baykuş Tedavi Edildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
Çatak köyü yakınlarında vatandaşlarca bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu, Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.
Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen baykuş, burada tedavi altına alındı.
Vatandaşlardan Ebubekir Yıldırım, "Çatak köyü yakınlarında baykuş yola düşmüş, arkadaşlar bulmuş. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ettik." dedi.
Baykuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
