Yaralı Deniz Kaplumbağaları Akdeniz\'e Salındı

MERSİN'de yaralı halde bulunan 2 yeşil deniz kaplumbağası tedavilerinin ardından Akdeniz'in mavi sularına bırakıldı. Mersin ve Göksu adı verilen deniz kaplumbağalarının yolculuğu, takılan uydu takip cihazı ile izlenecek. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene kaplumbağaların uydudan takip edilmesiyle ilgili olarak, "Deniz hayatıyla ilgili bilinmeyen çok şey var. Deniz yaşamı içerisinde neredeler? Hangi bölgeleri daha çok kullanıyorlar? Beslenmeye yoğunlaştıkları alanlar nereler? Bunları anlamlandırabilmek ve anlayabilmek için yapmış olduğumuz bir çalışma olacak ve sonucu da bu canlıları koruyabilmek için önemli adımların atılmasını sağlayacak" dedi.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki balıkçı barınağında yaralı bulunan 2 yeşil deniz kaplumbağası ekipler tarafından alınarak Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'ne getirildi. Burada tedavi ve bakımları yapılan, Mersin ile Göksu adları verilen kaplumbağalar, uydu takip cihazı takılmasının ardından Davultepe Yüzüncü Yıl Tabiat Parkı sahilinde Akdeniz'in mavi sularına bırakıldı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, 'Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi Projesi' kapsamında suya bırakılan kaplumbağaların yolculukları takip edilecek.

'8 TANE UYDU CİHAZI YERLEŞTİRDİK'

Nesli tehlike altında olan yeşil deniz kaplumbağalarını izleme ve koruma çalışmalarının sürdüğünü belirten Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, deniz kaplumbağalarına uydu cihazı yerleştirerek izleme projesinin son basamağını hayata geçirdiklerini kaydetti. Toplamda 8 tane uydu telemetri cihazı yerleştirdiklerini belirten Ergene, "Son iki cihazımızı yerleştirdik. Göksu ve Mersin isimli iki yeşil deniz kaplumbağamızı balıkçı barınağından aldığımızda balıkçı oltalarına takılmıştı. Birinin boğazına, birinin de kulaç kısmına. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekim arkadaşımız tedavisini tamamladı. Tedavisini yaptık ve gönderdik. Bu nedenle iki şanslı kaplumbağa aslında bu kaplumbağalar. Tesadüfi olarak bunları yakaladık ve getirdik. Ufaktı yaraları belki ama en azından tedavi olma şansına da sahip oldu. Bu da çok önemli bir noktaydı. Uydu projesi aynı zamanda denizin içerisinde zarar görmüş olan bir kaplumbağayı da tedavi etme şansı yaratmış oldu. Bu nedenle Bakanlığımızın Doğa Koruma ve Milli Parklar Rehabilitasyon Merkezi'ne de ayrıca teşekkür ediyorum. Balıkçı barınağı içerisinde uzun zamandan beri takip ettiğimiz bir süreç devam ediyor. Beslenme odağını o bölgelere kaydırmış durumda. Balık tüketiyorlar orada veya çeşitli atık maddeleri tüketiyorlar. Bu olay onların davranışını değiştiriyor mu? Göç yollarında bir farklılığa sebep oluyor mu? ya da beslenme davranışı da değişiklik var mı yok mu? Göç rotası nedir? Hangi derinliklere kadar iniyorlar? Hangi lokasyonlarda bulunuyorlar? Onları öğrenmek için yapmış olduğumuz bir projeydi bu" dedi.

'1,5 YIL İZLENECEK'

Deniz kaplumbağalarına takılan uydu telemetri cihazlarının pil ömrü yetmesi halinde yaklaşık 1,5 yıl kadar izleyeceklerinin altını çizen Ergene, "Peki ne kazandırır bu bize? Özellikle hem Mersin özelinde hem de ülke genelinde aslında deniz kaplumbağalarıyla ilgili bilinmeyen çok şey var. Deniz hayatıyla ilgili bilinmeyen çok şey var. Deniz yaşamı içerisinde neredeler? Hangi bölgeleri daha çok kullanıyorlar? Beslenmeye yoğunlaştıkları alanlar nereler? Bunları anlamlandırabilmek ve anlayabilmek için yapmış olduğumuz bir çalışma olacak ve sonucu da bu canlıları koruyabilmek için önemli adımların atılmasını sağlayacak. Tabii projeyi destekleyen Kızkalesi Rotary Kulübü, Mersin'in seçkin kulüplerinden birisi. Onlar maddi destek verdiler bu projeye. Onlara da teşekkür etmeyi bir borç biliyorum" diye konuştu.