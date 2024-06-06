Nesli koruma altında olan deniz kaplumbağası tedavi edildi ve doğal yaşamına bırakıldı

Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, nesli koruma altında olan ve 2 yıl önce yaralı olarak bulunan deniz kaplumbağası caretta caretta, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı ekipler tarafından Mersin'de 2 yıl önce yaralı olarak bulunan deniz kaplumbağasının tedavisini tamamlandı. Tedavinin bitmesi nedeniyle doğal yaşama bırakma programı düzenlendi. Tamamen sağlığına kavuşan carettaya kimlik ile tedavi bilgilerinin yer aldığı markalama işlemi yapıldı. Daha sonra kaplumbağa Erdemli sahilinden doğal yaşama alanı olan denize bırakıldı. Kaplumbağa denizle buluşarak kısa sürede gözden kayboldu.

Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından bugüne kadar 54 deniz kaplumbağasının tedavi edilerek tekrar doğal ortamına salındığını söyleyen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Mersin sahilleri deniz kaplumbağalarının üreme ve sığınma alanlarının en çok olduğu bölge. Mersin'de 4 ayrı koruma altında olan ve deniz kaplumbağalarının kuluçka dönemini geçirdikleri alanımız var" dedi.

Kaplumbağaların bu dönemlerde geldiğini ve yıllar önce yaptığı yuvasına giderek yumurtlamasını gerçekleştirdiğine değinen Vali Pehlivan, yumurtadan çıkan yavruların da Akdeniz vasıtasıyla bütün dünyadaki sulara özgürce seyahatini yaptığını kaydetti. Denize bıraktıkları kaplumbağaya bir de markalama işlemi yaptıklarını söyleyen Vali Pehlivan, "Bu markalama işleminin önemi dünyada nereye giderse gitsin takibini yapılabiliyor olması ve ihtiyaç halinde de tedavisinin devam ettirilmesinin sağlanması. Çünkü o künye, o marka yoluyla iletişim kurulduğunda kaplumbağa ile ilgili bütün bilgiler çıkıyor ve takibi de gerçekleştirilebiliyor" diye konuştu.