Yaralı Kara Akbaba Tedavi Ediliyor - Son Dakika
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Yaralı Kara Akbaba Tedavi Ediliyor

Erzurum'da yaralı bulunan kara akbaba, veterinerler tarafından tedavi altına alındı.

15.11.2024 23:30
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Kara akbaba artık şefkatli ellerde

ERZURUM - Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan bir kara akbaba, veterinerler tarafından tedavi altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü, özellikle yaban hayatına dair yaptığı çalışmalar ve farkındalık oluşturan girişimlerle dikkat çekiyor.

Bunun son örneği olarak; Erzurum Çat ilçesi kırsalında yaralı bir halde bulunan kara akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü personelince teslim alındı ve ilk kontrolleri veteriner tarafından yapıldı. Uzun süreli bir tedavi süreci gerektirdiği tespit edilen kara akbaba, Kars Rehabilitasyon Merkezine transfer edildi. Kara akbabanın buradaki tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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