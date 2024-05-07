Yaralı kara akbaba vatandaşların dikkati kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yaralı kara akbaba vatandaşların dikkati kurtardı

Geniş Video İzle

Nesli tükenmekte olan yaralı kara akbaba, vatandaşların dikkati sonucu belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

07.05.2024 16:10  Güncelleme: 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaralı kara akbabayı vatandaşların dikkati kurtardı

ANKARA - Nesli tükenmekte olan yaralı kara akbaba vatandaşların dikkati sonucu belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde nesli tükenmekte olan yaralı kara akbaba, vatandaşların dikkati sonucu belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı akbaba tedavisinin yapılmasının ardından Milli Parklar Doğa koruma ekiplerine teslim edilecek.

Yaralı kara akbaba vatandaşların dikkati kurtardı
Kaynak: İHA

Kara Akbaba, Hayvan Hakları, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaralı kara akbaba vatandaşların dikkati kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Müteahhitin söz verdiği daireleri alamayan aile, binayı yakmaya çalıştı Müteahhitin söz verdiği daireleri alamayan aile, binayı yakmaya çalıştı
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
17:02 Uykusunda dolandırıldı Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı Uykusunda dolandırıldı! Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı
17:00 Ukrayna, Zelensky’ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı Ukrayna, Zelensky'ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı
16:51 Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş
16:48 Devlet Bahçeli’nin grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti
16:16 Şanlıurfa’da düğünde havaya açılan ateş sonucu bebeği ölen kadın yaralandı Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu bebeği ölen kadın yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 17:47:43. #1.11#
SON DAKİKA: Yaralı kara akbaba vatandaşların dikkati kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement