Yaralı kara akbaba vatandaşların dikkati kurtardı

Yaralı kara akbabayı vatandaşların dikkati kurtardı
ANKARA - Nesli tükenmekte olan yaralı kara akbaba vatandaşların dikkati sonucu belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde nesli tükenmekte olan yaralı kara akbaba, vatandaşların dikkati sonucu belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı akbaba tedavisinin yapılmasının ardından Milli Parklar Doğa koruma ekiplerine teslim edilecek.
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