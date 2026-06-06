Yaralı Karaca Koruma Altında

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan karaca, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.
Gökal beldesinde vatandaşlar tarafından yaralı karaca bulan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.
Jandarma ekipleri, hayvanı Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.
Koruma altına alınan karaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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