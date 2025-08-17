Yaralı Karaca Tedavi Altına Alındı

Kırklareli'nde ormanlık alanda yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.
Demirköy ilçesine bağlı Gökyaka köyü yakınlarında ormanlık alanda yaralı karaca olduğunu gören Erol Şenay durumu Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, yaralı karacayı bulunduğu yerden aldı.
Karaca tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
