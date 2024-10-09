Yaralı Kızıl Geyik İzmir'de Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Yaralı Kızıl Geyik İzmir'de Tedavi Altına Alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, ateşli silahla vurularak yaralanan kızıl geyik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi ediliyor. Geyik operasyona alınacak ve sağlığına kavuşması hedefleniyor.

09.10.2024 15:33
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(İZMİR)- İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikaya giren yaralı kızıl geyik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda tedaviye alındı. Ateşli silahla sol ön ayağından vurulduğu ve ayağında kırık olduğu tespit edilen geyik operasyona alınacak.

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde yaralı halde bulunan kızıl geyik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi ediliyor. Veteriner hekimlerin yaptığı taramada geyiğin ateşli silahla sol ön ayağından vurulduğu ve ayağında kırık olduğu belirlendi. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu şekilde doğada yaşadığı tahmin edilen erkek kızıl geyik önümüzdeki hafta operasyona alınacak.

Ayağındaki saçmalar çıkarılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hekim Şükrü Erdem Onur, "Yaralı kızıl geyik bize getirildi ve hemen anesteziye alıp tedaviye başladık. Röntgen çekildi. Ayakta kırık olduğunu gördük. Yine ateşli silahla yaralanma sonucu ayağında çok sayıda saçmanın olduğunu da tespit ettik. Ayağı çok kötü durumdaydı. Her iki tarafta tenis topu büyüklüğünde çıkıntılar var. Bunların kemik üremesine bağlı olduğunu düşünüyoruz" dedi. 4-5 yaşlarında olduğu tahmin edilen geyiğin, önümüzdeki hafta ortopedi operasyonuna alınacağını vurgulayan Onur, "Hayvanı anesteziye alıp ortopedi operasyonu yapacağız. Zorlu bir operasyon olacak. Yaklaşık 1 buçuk yıldır bu şekilde doğada yaşadığını tahmin ediyoruz. Kızıl geyiği, sağlığına kavuşturup yeniden doğal yaşam alanına bırakmak istiyoruz. Veteriner hekimler olarak bunu başarabilirsek çok sevineceğiz" diye konuştu.

Fabrikaya sığınmıştı

Yaralı geyik, 7 Ekim günü Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde yedek makine parçaları üreten bir fabrikaya girmişti. İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, geyiği alıp ilçedeki bir barınağa götürmüştü. Geyik buradan da tedavi edilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yaralı Kızıl Geyik İzmir'de Tedavi Altına Alındı - Son Dakika

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