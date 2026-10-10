Yaralı kızıl şahin, Iğdır Tuzluca'da 3 günlük bakımın ardından DKMP'ye teslim edildi - Son Dakika
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Yaralı kızıl şahin, Iğdır Tuzluca'da 3 günlük bakımın ardından DKMP'ye teslim edildi

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Yaralı kızıl şahin, Iğdır Tuzluca\'da 3 günlük bakımın ardından DKMP\'ye teslim edildi
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bir vatandaş, bahçesine düşen yaralı kızıl şahinin bakımını yaptı. Vatandaş, kuşu 3 gün besleyip yarasına müdahale ettikten sonra DKMP'ye bildirdi; ekipler kuşu tedavi ve doğaya salınmak üzere teslim aldı.

Iğdır'da bir vatandaş, evinin bahçesine düşen yaralı kızıl şahinin bakımını yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti.

Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yaşayan Ali İmran Sarıcan, evinin bahçesine yaralı bir kuşun düştüğünü gördü. Kuşu kontrol eden Sarıcan, kanadının yaralandığını fark edince kendi imkanlarıyla tedavi etmeye çalıştı.

Sarıcan, kızıl şahini 3 gün boyunca kendi elleriyle besleyip yarasına da müdahale ettikten sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne (DKMP) bildirdi.

Köye gelen DKMP ekibi, tedavisini sürdürmek ve ardından doğal ortamına salmak üzere kuşu teslim aldı.

Ali İmran Sarıcan, AA muhabirine, kuşun yarasına pansuman yaptığını ve etle beslediğini söyledi.

Daha sonra kuşu DKMP'ye teslim etmek üzere yetkililere ulaştığını belirten Sarıcan, "Bahçede dolaşırken kuşu yaralı bir halde buldum. İnsanlarımızın da hayvanlara karşı biraz cana yakın, içten, tedbirli olması lazım. Bu şekilde bulunca dayanamadım aldım. Yarası vardı kanadında, besledim, tedavi ettim. Vatandaşlarımızın da bu şekilde duyarlı olması lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA
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