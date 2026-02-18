Yaralı Şahinler Özgürlüğüne Kavuştu

KARS'ta doğada yaralı ve bitkin halde bulunarak koruma altına alınan 3 şahin, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavi ve bakımlarının ardından tekrar doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından biri 'bayağı şahin', ikisi 'kızıl Şahin' olmak üzere toplam 3 yırtıcı kuş bitkin bir halde arazide bulundu. Kestane ve kızıl renkli tüyleri ile dikkat çeken şahinler, kanat yaralanmaları, halsizlik ve beslenme bozukluğu şikayetleri ile veteriner hekimlerin gözetimine alındı.

AYLAR SÜREN YOĞUN TEDAVİ

Aylar süren yoğun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından uçma yetilerini yeniden kazanan şahinler için özel bir salım töreni düzenlendi. Programa; katılan DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Usta ve Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Resul Gök, iyileşen kuşları gökyüzü ile buluşturdu.

ALKIŞLARLA İZLENDİ

Çokçetin, Kars'ın yaban hayatı çeşitliliği açısından Türkiye'nin en önemli koridorlarından biri olduğunu vurgulayarak, yaralı bulunan her canlının son teknoloji imkanlarla hayata tutundurulması için gece gündüz çalışıldığını vurguladı. Şahinlerin özgürlüğe kanat çırpması, doğa koruma gönüllüleri tarafından alkışlarla izlendi.