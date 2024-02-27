Erzincan'da yaralı yaban keçisi tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak - Son Dakika
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Erzincan'da yaralı yaban keçisi tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak

Erzincan\'da yaralı yaban keçisi tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu yaralanan yaban keçisi, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak. Devlet Su İşleri çalışanları tarafından bulunan yaralı keçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi ve koruma altına alındı. Keçi, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak.

27.02.2024 16:55  Güncelleme: 16:56
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Erzincan'ın İliç ilçesinde yaralı bulunan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İliç'te maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonrası bölgede çalışmalara katılıp Erzurum'a dönen Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü çalışanları, ilçedeki arazide yaralı yaban keçisi gördü.

Çalışanlar, araçlarına aldıkları yaralı keçiyi DKMP Erzincan Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan keçi, koruma altına alındı.

Yaban keçisi, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA

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