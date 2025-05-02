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Yardım İçin İstanbul'a Bisikletle Geldi

Yardım İçin İstanbul\'a Bisikletle Geldi

Faruk Suljovic, kanser hastası Anelije Smajic’in tedavisi için İstanbul'a bisikletle geldi.

02.05.2025 18:47
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Bosna Hersekli sporcu Faruk Suljovic, 3 çocuk annesi kanser hastası Anelije Smajic'in tedavisine destek olmak amacıyla ülkesinden başlattığı yolculuğu İstanbul'da tamamladı.

Smajic'in ilaçlarını temin edebilmesi için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki yardım kuruluşu "Pomozi.ba" tarafından düzenlenen kampanya kapsamında yola çıkan Suljovic, bisiklet sürerek ve koşarak Ayasofya'ya ulaştı.

Faruk Suljovic, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yorucu bir yolculuk yaşadığını belirterek "Saraybosna'dan 8 gün önce yola çıktım. Bisikletle bin kilometre kat ettim. 200 kilometreyi ise koşarak geride bıraktım. Bunu bir yardım kampanyası için yaptım. Bosna Hersek'te yaşayan 3 çocuk annesi kanser hastası Anelije Smajic'in tedavisi için her ay 4 bin avroya ihtiyacı var. Onun için buradayım. Ona bir şey söylemek istiyorum; 'Anelije, başardık'. Bu kampanyada şu ana kadar 15 bin avroya yakın para topladık. Yardım kampanyamız, 10 Mayıs'a kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko'nun eşi Amra Dzeko'nun yardım kampanyasının elçisi olduğunu vurgulayan Suljovic, "Amra ile Ayasofya'ya ulaşmadan 2 saat önce buluştuk. O da benimle bir süre koştu. Hazırlayacağımız belgesel için bazı çekimler yaptık. Çok güzel bir deneyim oldu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da bize destek verdi. Amra Dzeko'nun bu projeye çok büyük katkısı oldu." şeklinde konuştu.

Çok yorgun ve aç olduğunu ifade eden Faruk Suljovic, "Bir an önce Türk döneri yemek istiyorum. Bir süre dinleneceğim. Size de desteğiniz için çok teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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