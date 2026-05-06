Yardım Paraları Amaç Dışı Kullanıldı

İstanbul merkezli 3 ilde, yardım paralarının amacı dışında kullanıldığı belirlenen derneğe yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir derneğin mali işlemlerine yönelik yapılan inceleme ve araştırmalarda, yardım adı altında aktarılan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 liranın 72 milyon liralık kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi.

Mali analizler, banka hareketleri ve ilgili kayıtların incelenmesi neticesinde söz konusu tutarın dernek faaliyetleri kapsamında değil şüphelilerin şahsi harcamalarında kullanıldığını belirleyen ekipler, ayrıca bu paranın zanlılara ait hesaplara "huzur hakkı", "maaş ödemesi" ve benzeri açıklamalarla transfer edilerek usulsüz şekilde dağıtıldığını ortaya çıkardı.

Dernek yöneticilerinin beyan edilen gelirleri ile mali durumları arasında açık bir orantısızlık bulunduğu belirlenirken, şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri aklama fiilini organize bir şekilde gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Ekiplerce, İstanbul, Sivas ve Muğla'da tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.