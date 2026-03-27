Yaren Mercan İçin Anma Töreni

Kayseri'de motosikletiyle seyir halindeyken alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki tıp öğrencisi Yaren Mercan, okulunda düzenlenen törenle anıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan için derslikler önünde düzenlenen törende, arkadaşları fotoğrafının bulunduğu masaya çiçekler bıraktı.

Törende konuşan Yaren'in arkadaşlarından Ayşe Selen Köymen, hayatlarında derin izler bırakan ve herkes tarafından çok konuşulan bir arkadaşlarını kaybettiklerini söyledi.

Yaren'i her zaman en güzel haliyle hatırlayacaklarını vurgulayan Köymen, "Onunla paylaştığımız anılar bizim için her zaman çok kıymetli kalacak. Kendisi sadece iyi ve başarılı bir öğrenci değil, aynı zamanda insanların hayatına dokunmayı gerçekten isteyen ve bunu kendisine düstur edinen birisiydi. Biz arkadaşları olarak onun yarım kalan hayallerini tamamlamak için elimizde geleni yapacağız." diye konuştu.

Yaren'in ablası Büşra Mercan ise kazadan sonra acil serviste hocalarının Yaren'i yeniden hayata döndürmek için büyük bir uğraş verdiklerini kaydetti.

Kardeşi Yaren'in kendi ismini taşıyan bir klinik açarak ismini tüm Türkiye'ye duyurmayı hayal ettiğini belirten Mercan, "Ne yaptı etti her yere ismini yazdırdı. Bu ülkedeki bir anne ve babanın doktor yetiştirmesi o kadar zor ki. Yaren bayramda ailesinin yanına gitmek yerine gece saatlerine kadar ders çalışıyordu ama sınavına giremedi, eğitimi yarım kaldı. Normalde başladığı hiçbir işi yarım bırakmayan birisiydi. Biz onun yarım bıraktığı yolu istediği gibi tamamlayacağız. Yaren bize kocaman bir dünya bıraktı." ifadelerini kullandı.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun da bu tarz durumlarda insanı sadece inancının ayakta tutabileceğini dile getirdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise hayat dolu ve ülkesine faydalı olacak çalışmalar yapma aşkıyla dolu bir gencin hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Tertemiz bir insandı. Ruhu şad olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Yaren için dua edildi ve onun anısına eğitim gördüğü okulun bahçesine adını taşıyan 2 fidan dikildi.

Törende Yaren'in annesi Binnaz, babası Mehmet ve kız kardeşi Damla ile arkadaşları duygusal anlar yaşadı.

Anne Mercan, baş sağılığı dileğinde bulunan ERÜ Rektörü Altun'a "Sanki kızımın anma töreninde değil, mezuniyet törenindeyiz." diye konuştu.