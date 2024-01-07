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Yargı Dizisi Organ Bağışı Sahnesiyle Umut Oldu - Son Dakika
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Yargı Dizisi Organ Bağışı Sahnesiyle Umut Oldu

Uluslararası 51. Emmy Ödüllerinde Türkiye'yi temsil eden Yargı dizisi, organ bağışı sahnesiyle umut oldu. Dizinin organ bağışı sahnesinden etkilenen bir hasta, vefatından önce bağışladığı böbreğiyle 35 yıldır böbrek hastalığı ile mücadele eden Kenan Kayaalp'a yaşam kaynağı oldu. Yargı dizisinin 74. bölümünde yaşanan olay sonrasında Parla, acılı baba ile empati kurarak organlarını bağışlayacağını açıklamıştı. Görüntülerden etkilenen ve hasta olan bir seyirci ise ailesine organlarını bağışlamak istediğini vasiyet etti. Vefat eden ve ismi açıklanmayan gönüllü, 35 yıldır böbrek hastalığı tedavisi gören Kenan Kayaalp'a böbreğini verdi. Kenan Kayaalp'in böbrek nakli, İstanbul'da bir hastanede başarılı bir operasyonla gerçekleştirildi. Nakil yapılan hasta, 'Bu nakil bana yeni yıl hediyesi oldu' dedi. Yapılan operasyonu değerlendiren Prof. Dr. Alp Gürkan, Yargı dizisini izleyen bir hastanın ailesine vasiyette bulunduğunu ve organlarının bağışlandığını belirtti. Prof. Dr. Gürkan, organ bağışının önemine vurgu yaparak, insanların öldüklerinde organlarını bağışlamaları gerektiğini söyledi.

07.01.2024 - 12:15,
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Uluslararası 51. Emmy Ödüllerinde Türkiye'yi temsil eden Yargı dizisi organ bağışı sahnesi ile umut oldu. Dizinin organ bağışı sahnesinden etkilenen bir hasta vefatından önce bağışladığı böbreğiyle 35 yıldır böbrek hastalığı ile mücadele eden Kenan Kayaalp'a yaşam kaynağı oldu.

Pazar akşamları Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinin 74'üncü bölümünde, oğlu organ nakli bekleyen bir baba, yaşadığı acıya daha fazla dayanamayarak sesini duyurmak adına Ceylin, Yekta ve Parla'yı kaçırmıştı. Yaşanan bu olay sonrasında Parla, acılı baba ile empati kurarak organlarını bağışlayacağını açıklamıştı.

Görüntülerden etkilenen ve hasta olan bir seyirci ise ailesine organlarını bağışlamak istediğini vasiyet etti. Vefat eden ve ismi açıklanmayan o gönüllü, 35 yıldır böbrek hastalığı tedavisi gören Kenan Kayaalp'a böbreğini verdi.

'BU NAKİL BANA YENİ YIL HEDİYESİ OLDU'

35 yıl boyunca böbrek hastalığı ile mücadelen eden Kenan Kayaalp'in böbrek nakli, yeni yıla saatler kala İstanbul'da bir hastanede Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan'ın başkanlığında başarılı bir operasyonla gerçekleştirildi.

Organ nakli yapılan 49 yaşındaki hasta Kenan Kayaalp, '16 yaşımda hastalığım başladı. 35 yıldır böbrek hastasıyım. Bu nakil bana yeni yıl hediyesi oldu' dedi.

DİZİYİ İZLEDİ, VASİYET ETTİ

Yapılan operasyonu değerlendiren Prof. Dr. Alp Gürkan ise şunları söyledi:

'Bir hastamız, Yargı dizisini izledikten sonra ailesine vasiyette bulunmuş. Ne yazık ki o hastamız bir süre sonra vefat etti. Ailesi de rahatlıkla organlarını bağışladı. Nakil yapılan hastamız Kenan Bey ise 35 yıldır diyalize giren bir hasta. Bu olaydan sonra böbreği kendisine taktık. Şu an durumu iyiye gidiyor. Ailemize bu konuda vasiyet etmemiz lazım, öldüğünüzde organlarınızı bağışlayın ki en az beş kişi hayata tutunsun' ifadesini kullandı.

Yargı, yeni bölümleri ile pazar akşamları Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

Yargı Dizisi Organ Bağışı Sahnesiyle Umut Oldu
Kaynak: DHA
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