Yargı Süreçlerine İhtisas Mahkemesi Düzenlemesi

05.03.2026 02:39
HSK, belirli dava türlerinin ihtisas mahkemelerinde görülmesini kararlaştırdı.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince, bazı önemli dava türlerinin belirli mahkemelerde görülmesini içeren karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki satış, tahsis ve kiralama işlemleri ile Çevre Kanunu uyarınca çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlardan doğan davalara, belirlenen ihtisas idare mahkemeleri bakacak.

BAKAN GÜRLEK'TEN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından karara ilişkin yaptığı paylaşımda, yargı hizmetlerinin daha hızlı, verimli ve uzmanlaşmış bir yapıda yürütülmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda, bazı önemli dava türlerinin belirli mahkemelerde görülmesini sağlayarak yargı süreçlerini daha etkin hale getirdiklerini belirten Gürlek, şu bilgilere yer verdi:

"Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi kararıyla, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki satış, tahsis ve kiralama işlemleri ile Çevre Kanunu uyarınca çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlardan doğan davalara belirlenen ihtisas idare mahkemeleri bakacaktır. Bu düzenleme sayesinde benzer davalar aynı mahkemelerde görülerek süreçlerin daha hızlı ilerlemesi sağlanacak; kararlar arasındaki uyum güçlenecek ve vatandaşlarımızın davalarının daha makul sürede sonuçlanmasına katkı sunulacaktır. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

Kaynak: DHA

