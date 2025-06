Yargıç, Baldoni'nin Lively'ye açtığı davayı reddetti

ABD'de federal yargıç, oyuncu ve yönetmen Justin Baldoni'nin, "itibarını zedelediği" gerekçesiyle eski rol arkadaşı Blake Lively'ye karşı açtığı 400 milyon dolarlık "karalama kampanyası" davasını, suçlamaları yetersiz bularak reddetti.

BBC'nin haberine göre, New York Federal Yargıcı Lewis Liman, 2024 yapımı "It Ends with Us" filminde birlikte rol alan Baldoni ile Lively arasındaki karşılıklı suçlamalarla devam eden davada kararını açıkladı.

Baldoni'nin "itibarını zedelediği" gerekçesiyle eski rol arkadaşı Lively'ye karşı açtığı 400 milyon dolarlık davayı, Baldoni'nin suçlamalarını yeterli ve yerinde bulmayarak geri çeviren Liman, Lively'nin Baldoni'ye yönelik cinsel taciz suçlamalarının yasal koruma kapsamında olduğuna ve bu nedenle oyuncunun dava edilemeyeceğine hükmetti.

Liman ayrıca, Baldoni'nin New York Times gazetesine karşı açtığı 250 milyon dolarlık iftira davasını da reddederek, gazetenin ikiliyi konu alan haberlerinin "adil haberleştirme ayrıcalığı" kapsamında korunduğu sonucuna vardı.

New York Times gazetesi, Blake Lively, Ryan Reynolds ve ikilinin halkla ilişkiler sorumlusuna karşı açılan "karalama kampanyası" davasında, bahsi geçen kişiler ve gazetenin, Baldoni'nin kariyerini bitirmek amacıyla asılsız iddialar üzerinden komplo kurduğu öne sürülmüştü.

Sette iddialar havada uçuştu

Aralık 2024'te açtığı davada Lively, Baldoni'nin yanı sıra basın danışmanı ve sahibi olduğu Wayfarer Stüdyosu'ndan şikayetçi olmuş ve oyuncuyu "taciz"le suçlamıştı.

Lively, şikayetinde, Baldoni'nin setteyken "izinsiz olarak" karavanına girdiğini ve film çekimleri sırasında "doğaçlama" fiziksel temasta bulunduğunu iddia etmişti.

Filmin yönetmeni ve başrolü Baldoni'nin yanı sıra diğer yapımcılarla toplantı yapıldığını belirten Lively, bu görüşmeye kendisi gibi oyuncu eşi Reynolds'un da katıldığını ve set koşullarını iyileştirmeye yönelik plan yapıldığını ifade etmişti.

Lively, çekimlerinin tamamlanmasının ardından da Baldoni ve ekibinin, iç mesajlaşmaların görüntülerini paylaşarak kendisi hakkında "karalama kampanyası" başlattığını iddia etmişti.

Justin Baldoni ise söz konusu iddiaları reddederek Lively ve eşine karşı dava açmıştı.

Baldoni'nin avukatı Bryan Freedman de setteki tüm görüntülerin yanı sıra özel mesajları ve e-postaları yayımlayacağını duyurmuştu.