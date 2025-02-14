Yargıç Trump'ın Cinsiyet Değiştirme Kararını Durdurdu

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ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesine yönelik federal desteği durduran kararnamesini geçici olarak engelledi.

Maryland Bölge Mahkemesinde 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesine yönelik desteği kesen kararnameye karşı açılan davanın duruşması görüldü.

Duruşmada, Federal Yargıç Brendan Hurson, dava sürecinde Trump'ın bu kararnamesini 14 günlüğüne durdurma kararı aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta "Çocukların Kimyasal ve Cerrahi Sakatlanmalardan Korunması"na yönelik başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kararnamede, "ülke genelinde tıp uzmanlarının, bir dizi geri dönüşü olmayan tıbbi müdahaleyle bir çocuğun cinsiyetini değiştirebileceği gibi radikal ve yanlış bir anlayışla, giderek artan sayıda çocuğu sakatladığı ve kısırlaştırdığı" ifade edilmişti.

"Çocuk" teriminin 19 yaş altındakileri tanımlamak için kullanıldığı kararnameyle, bu kişilerin cinsiyet değiştirmelerine katkı sağlayan federal finansman durdurulmuştu.