Yargıçtan DEI Programlarına Koruma

ABD Maryland Bölge Yargıcı Stephanie Gallagher, Eğitim Bakanlığı'nın, okul ve üniversitelerde "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI)" programlarının kaldırılmasına yönelik sürdürdüğü eylemlerini "hukuka aykırı" olduğuna karar verdi.

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD Maryland Bölge Yargıcı Stephanie Gallagher, Başkan Donald Trump yönetiminin DEI programlarını hedef alan eylemlerine ilişkin kararını açıkladı.

Gallagher, ABD Eğitim Bakanlığı'nın, DEI uygulaması olan okul ve üniversitelere fon kesintisi "tehdidinin" hukuka aykırı olduğunu belirterek, Bakanlığa DEI karşıtı politikalarını sonlandırma talimatı verdi.

Gallagher, "Hükümetin bu politikası, milyonlarca eğitimcinin ifadeleri yüzünden bir cezalandırmayla karşı karşıya kalabileceğinden korkmasına neden oldu." ifadesini kullandı.

Eğitim Bakanlığı, yıl başında okul ve üniversitelere, hükümet tarafından "yasa dışı" kabul edilen DEI programlarını sonlandırmamaları halinde fonların kesileceğine yönelik bir yazı göndermiş, Amerikan Öğretmenler Federasyonu (AFT) ve Amerikan Sosyoloji Derneği (ASA), Eğitim Bakanlığına karşı hukuki işlem başlatmıştı.

DEI programı nedir?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programı çerçevesinde özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" ortam oluşturmak için çalışmalar yürütülüyordu. Öte yandan DEI, son yıllarda "siyasileştiği ve kendi ideolojisini dikte ettiği" gerekçesiyle eleştiri de topluyordu.

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararname imzalanmış, ardından programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.