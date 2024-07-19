Yargıda Adli Tatil Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yargıda Adli Tatil Başlıyor

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca 'yürütmenin durdurulması' taleplerini karara bağlayabilecek. Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yeni adli yıl, 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, 2 Eylül'de Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Eylülde önemli davaların görülmesine devam edilecek. Yeni adli yılın başlamasının ardından başkentte kamuoyunca önemli görülen davaların görülmesine devam edilecek. Bu kapsamda, 9 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası, 30 Eylül'de de eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaların duruşması görülecek. FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' olduğu iddiasıyla 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan hakkında dava açılan Kemalettin Özdemir de 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Ayrıca, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına 2 Ekim'de devam edilecek.

19.07.2024 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak.

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.

Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor.

Yeni adli yıl, 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, 2 Eylül'de Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak.

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

Eylülde önemli davaların görülmesine devam edilecek

Yeni adli yılın başlamasının ardından başkentte kamuoyunca önemli görülen davaların görülmesine devam edilecek.

Bu kapsamda, 9 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası, 30 Eylül'de de eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaların duruşması görülecek.

FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan hakkında dava açılan Kemalettin Özdemir de 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Ayrıca, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına 2 Ekim'de devam edilecek.

Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, Ceza Muhakemesi Kanunu, Anayasa Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan, Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü, Ceza Dairesi, Sinan Ateş, Adli tatil, Faruk Koca, Ankaragücü, Danıştay, Rizespor, 9 Eylül, Hakim, Eylül, Yargı, Tatil, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıda Adli Tatil Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
12:59 Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:32 MUSİAD: Sorunların kalıcı çözümü yerli siber güvenlik MUSİAD: Sorunların kalıcı çözümü yerli siber güvenlik
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 14:22:44. #1.13#
SON DAKİKA: Yargıda Adli Tatil Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement