Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu hayatını kaybetti

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Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu hayatını kaybetti
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. HSK sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır diledi.

(ANKARA) - Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu hayatını kaybetti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.

Kaynak: ANKA
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