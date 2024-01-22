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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'in Cenazesi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'in Cenazesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Törene Yargıtay Başkanı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı ve Çil'in yakınları katıldı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil\'in Cenazesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
22.01.2024 - 15:35,
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Hayatını kaybeden Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil (57) son yolculuğuna uğurlandı.

Yargıtay Başkanlığında düzenlenen törenin ardından Çil'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Karşıyaka Mezarlığındaki Ahmet Efendi Camisi'nin avlusunda getirildi. Burada, Çil'in ailesi, taziye dileklerini kabul etti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çil'in cenazesi, toprağa verildi.

Cenazeye, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay üyeleri ve Çil'in yakınları katıldı.

Kaynak: AA
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